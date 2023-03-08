【電影評論學會】《給十九歲的我》獲最佳電影　監製黃慧導演郭偉倫：冇迫同學拍攝

香港電影評論學會主辦「第二十九屆香港電影評論學會大獎頒獎禮」，於今日（3月8日）下午假香港電影資料館電影院舉行。
引來全城熱話的《給十九歲的我》獲最佳電影，而評論學會指會員在今年1月評選出得獎名單，《給十九歲的我》爭議則在2月初發生，表示：「本會不會因為事後的公眾爭議而推翻之前的評選結果，否則行之多年的評選機制形同虛設。」
詳細內文：https://topick.hket.com/article/3477781/
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引來全城熱話的《給十九歲的我》獲最佳電影，而評論學會指會員在今年1月評選出得獎名單，《給十九歲的我》爭議則在2月初發生，表示：「本會不會因為事後的公眾爭議而推翻之前的評選結果，否則行之多年的評選機制形同虛設。」
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