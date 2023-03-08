【香港電影評論學會】張繼聰封帝吃杯麵「慶功」　Sammi笑稱緊張：獎都唔記得攞

香港電影評論學會主辦「第二十九屆香港電影評論學會大獎頒獎禮」，於今日（3月8日）下午三時假香港電影資料館電影院舉行。
張繼聰憑《窄路微塵》擊敗黃秋生和麥沛東，奪得香港電影評論學會大獎「最佳男演員」。鄭秀文（Sammi）則以《流水落花》陳天美奪香港電影評論學會大獎「最佳女演員」。
詳細內文：https://topick.hket.com/article/3477617/
香港電影評論學會主辦「第二十九屆香港電影評論學會大獎頒獎禮」，於今日（3月8日）下午三時假香港電影資料館電影院舉行。
張繼聰憑《窄路微塵》擊敗黃秋生和麥沛東，奪得香港電影評論學會大獎「最佳男演員」。鄭秀文（Sammi）則以《流水落花》陳天美奪香港電影評論學會大獎「最佳女演員」。
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香港電影評論學會主辦「第二十九屆香港電影評論學會大獎頒獎禮」，於今日（3月8日）下午三時假香港電影資料館電影院舉行。
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