美國聯儲局主席鮑威爾放鷹，暗示將會擴大加息幅度，恒指周三一度失守20,000關，收市跌483點，報20,051點；科技指數成分股更全軍覆沒，挫逾3%，連跌三個交易日，港股現弱勢科指續造淡？早前炒國策支持的中聯通 （00762） 周三放榜，公司去年多賺16.5%，符合市場預期，末期息增至10.9分人民幣，中聯通績前升逾3%，是周三表現最佳藍籌，業績數據將如何影響股價走勢？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。
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美國聯儲局主席鮑威爾放鷹，暗示將會擴大加息幅度，恒指周三一度失守20,000關，收市跌483點，報20,051點；科技指數成分股更全軍覆沒，挫逾3%，連跌三個交易日，港股現弱勢科指續造淡？早前炒國策支持的中聯通 （00762） 周三放榜，公司去年多賺16.5%，符合市場預期，末期息增至10.9分人民幣，中聯通績前升逾3%，是周三表現最佳藍籌，業績數據將如何影響股價走勢？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。
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【ET開市直擊】港股現弱勢科指續造淡？ 中聯通績後部署策略
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