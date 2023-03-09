將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【ET開市直擊】港股現弱勢科指續造淡？ 中聯通績後部署策略

美國聯儲局主席鮑威爾放鷹，暗示將會擴大加息幅度，恒指周三一度失守20,000關，收市跌483點，報20,051點；科技指數成分股更全軍覆沒，挫逾3%，連跌三個交易日，港股現弱勢科指續造淡？早前炒國策支持的中聯通 （00762） 周三放榜，公司去年多賺16.5%，符合市場預期，末期息增至10.9分人民幣，中聯通績前升逾3%，是周三表現最佳藍籌，業績數據將如何影響股價走勢？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。

業績公布 中資電訊股 中國聯通（00762） 恒生科技指數 加息 鮑威爾 美國聯儲局 恒生指數 港股 美股
ET開市直擊
今日 08:40
詳情
×

【ET開市直擊】港股現弱勢科指續造淡？ 中聯通績後部署策略

美國聯儲局主席鮑威爾放鷹，暗示將會擴大加息幅度，恒指周三一度失守20,000關，收市跌483點，報20,051點；科技指數成分股更全軍覆沒，挫逾3%，連跌三個交易日，港股現弱勢科指續造淡？早前炒國策支持的中聯通 （00762） 周三放榜，公司去年多賺16.5%，符合市場預期，末期息增至10.9分人民幣，中聯通績前升逾3%，是周三表現最佳藍籌，業績數據將如何影響股價走勢？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。

51:14
【ET開市直擊】鮑威爾轉鷹後市影響 3桶油集體抽升可跟進？
ET開市直擊
08:40 2023/03/08
【ET開市直擊】鮑威爾轉鷹後市影響 3桶油集體抽升可跟進？
49:14
【ET開市直擊】聚焦鮑威爾講話大市怎走？ 澳博急發盈警點部署？
ET開市直擊
08:40 2023/03/07
【ET開市直擊】聚焦鮑威爾講話大市怎走？ 澳博急發盈警點部署？
41:26
【ET開市直擊】兩會前瞻及受惠股盤點 基建、航運股走強可追？
ET開市直擊
08:40 2023/03/03
【ET開市直擊】兩會前瞻及受惠股盤點 基建、航運股走強可追？
50:45
【ET開市直擊】港股急彈可追貨？ TSLA投資者日亮點及部署
ET開市直擊
08:40 2023/03/02
【ET開市直擊】港股急彈可追貨？ TSLA投資者日亮點及部署
51:06
【ET開市直擊】內地PMI出爐港股有刺激？ 中資電訊股可睇高？
ET開市直擊
08:40 2023/03/01
【ET開市直擊】內地PMI出爐港股有刺激？ 中資電訊股可睇高？
57:15
【ET開市直擊】港股失2萬關有冇支持？ 理想汽車績後部署策略
ET開市直擊
08:40 2023/02/28
【ET開市直擊】港股失2萬關有冇支持？ 理想汽車績後部署策略
48:16
【ET開市直擊】阿里、網易績後部署策略 創科被狙擊有冇救？
ET開市直擊
08:40 2023/02/24
【ET開市直擊】阿里、網易績後部署策略 創科被狙擊有冇救？
43:51
【ET開市直擊】百度績後點部署？ 預算案受惠股盤點
ET開市直擊
08:40 2023/02/23
【ET開市直擊】百度績後點部署？ 預算案受惠股盤點
48:17
【ET開市直擊】科網股走弱伺機建倉？ 商品股逆市升可跟進？
ET開市直擊
08:40 2023/02/22
【ET開市直擊】科網股走弱伺機建倉？ 商品股逆市升可跟進？
50:45
【ET開市直擊】憧憬兩會利好基建股可追？三大電訊股破頂點部署
ET開市直擊
08:40 2023/02/21
【ET開市直擊】憧憬兩會利好基建股可追？三大電訊股破頂點部署
48:00
【ET開市直擊】三大電訊股升勢可持續？ 滙控績前部署策略
ET開市直擊
08:40 2023/02/17
【ET開市直擊】三大電訊股升勢可持續？ 滙控績前部署策略
48:54
【ET開市直擊】美業績期尾聲咩股可跟？ 港股續調整幾時吼位入？
ET開市直擊
08:40 2023/02/16
【ET開市直擊】美業績期尾聲咩股可跟？ 港股續調整幾時吼位入？
51:34
【ET開市直擊】CPI數據出爐有何啟示？港股爭持何時破悶局？
ET開市直擊
08:40 2023/02/15
【ET開市直擊】CPI數據出爐有何啟示？港股爭持何時破悶局？
49:38
【ET開市直擊】領展供股急挫怎部署？基建股跑出可否追？
ET開市直擊
08:40 2023/02/14
【ET開市直擊】領展供股急挫怎部署？基建股跑出可否追？
42:35
【ET開市直擊】小米重現升勢可追？賭股回調再衝水位有幾多？
ET開市直擊
08:40 2023/02/10
【ET開市直擊】小米重現升勢可追？賭股回調再衝水位有幾多？
48:57
【ET開市直擊】美團急挫沽定買？ ChatGPT概念狂飆怎尋寶
ET開市直擊
08:40 2023/02/09
【ET開市直擊】美團急挫沽定買？ ChatGPT概念狂飆怎尋寶
47:30
【ET開市直擊】ChatGPT概念續熱炒？港股反彈動力夠唔夠
ET開市直擊
08:40 2023/02/08
【ET開市直擊】ChatGPT概念續熱炒？港股反彈動力夠唔夠
43:29
【ET開市直擊】港股調整幾時完 生物科技股捱沽冇運行？
ET開市直擊
08:40 2023/02/07
【ET開市直擊】港股調整幾時完 生物科技股捱沽冇運行？
45:38
【ET開市直擊】港股短綫調整睇咩位 股神再沽比亞迪升勢受阻？
ET開市直擊
08:40 2023/02/03
【ET開市直擊】港股短綫調整睇咩位 股神再沽比亞迪升勢受阻？
46:25
【ET開市直擊】議息結果出爐大市點走 科技股回升可追入？
ET開市直擊
08:40 2023/02/02
【ET開市直擊】議息結果出爐大市點走 科技股回升可追入？