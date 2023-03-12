上車是每個香港人夢寐以求的事，林景程（King）於TVB劇《香港愛情故事》飾演的地產經紀Henry曾說過「無論世界點變，樓市始終不變」，成功引起觀眾共鳴。
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上車是每個香港人夢寐以求的事，林景程（King）於TVB劇《香港愛情故事》飾演的地產經紀Henry曾說過「無論世界點變，樓市始終不變」，成功引起觀眾共鳴。
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上車是每個香港人夢寐以求的事，林景程（King）於TVB劇《香港愛情故事》飾演的地產經紀Henry曾說過「無論世界點變，樓市始終不變」，成功引起觀眾共鳴。
【TOPick柴犬追星】林景程獲爸爸助圓上車夢 King無以為報：要慢慢還
上車是每個香港人夢寐以求的事，林景程（King）於TVB劇《香港愛情故事》飾演的地產經紀Henry曾說過「無論世界點變，樓市始終不變」，成功引起觀眾共鳴。
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