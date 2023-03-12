有些新手爸媽很緊張，擔心自己會將一些細菌、病毒傳給小朋友，就忍痛避免去親吻初生BB，究竟有否必要？的確就像「腦膜炎雙球菌」，有4%至35%的健康成年人的鼻咽帶有腦膜炎雙球菌，父母有機會感染到小朋友。不過，爸媽不用過分擔憂，TOPick找來醫生講解「腦膜炎雙球菌」，讓大家了解更多。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3395120
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有些新手爸媽很緊張，擔心自己會將一些細菌、病毒傳給小朋友，就忍痛避免去親吻初生BB，究竟有否必要？的確就像「腦膜炎雙球菌」，有4%至35%的健康成年人的鼻咽帶有腦膜炎雙球菌，父母有機會感染到小朋友。不過，爸媽不用過分擔憂，TOPick找來醫生講解「腦膜炎雙球菌」，讓大家了解更多。
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有些新手爸媽很緊張，擔心自己會將一些細菌、病毒傳給小朋友，就忍痛避免去親吻初生BB，究竟有否必要？的確就像「腦膜炎雙球菌」，有4%至35%的健康成年人的鼻咽帶有腦膜炎雙球菌，父母有機會感染到小朋友。不過，爸媽不用過分擔憂，TOPick找來醫生講解「腦膜炎雙球菌」，讓大家了解更多。
【湊得輕鬆啲】流行性腦膜炎專攻BB致命率達10% 爸媽憂心親吻嬰兒會致感染？
有些新手爸媽很緊張，擔心自己會將一些細菌、病毒傳給小朋友，就忍痛避免去親吻初生BB，究竟有否必要？的確就像「腦膜炎雙球菌」，有4%至35%的健康成年人的鼻咽帶有腦膜炎雙球菌，父母有機會感染到小朋友。不過，爸媽不用過分擔憂，TOPick找來醫生講解「腦膜炎雙球菌」，讓大家了解更多。
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