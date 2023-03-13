【地產站Weekly Talk】中港通關帶動商舖睇樓活動 世邦魏理仕：舖租全年升約1成

地產站Weekly Talk

中港兩地已經全面通關約1個月，商舖及商廈市場的氣氛有沒有明顯改善？投資者的投資選擇有沒有改變？他們較注視哪區商舖？另外，商舖與商廈的租售價，及成交量今年走勢如何？今集請到世邦魏理仕香港研究部主管陳錦平，與我們分享他的看法。

想了解更多樓市資訊，及掌握市場脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

記者：潘淑盈

攝影及剪接：樊志恒