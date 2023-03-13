不少人都有鼻敏感問題，尤其轉季時情況更嚴重。究竟有長期鼻敏感會導致哪些問題？有無方法可舒緩、根治？耳鼻喉科專科醫生鄧志豪接受TOPick訪問，拆解鼻敏感的影響。
詳細內文：https://topick.hket.com/article/3472367
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不少人都有鼻敏感問題，尤其轉季時情況更嚴重。究竟有長期鼻敏感會導致哪些問題？有無方法可舒緩、根治？耳鼻喉科專科醫生鄧志豪接受TOPick訪問，拆解鼻敏感的影響。
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不少人都有鼻敏感問題，尤其轉季時情況更嚴重。究竟有長期鼻敏感會導致哪些問題？有無方法可舒緩、根治？耳鼻喉科專科醫生鄧志豪接受TOPick訪問，拆解鼻敏感的影響。
【TOPick診症室】轉季鼻敏感發作 醫生拆解迷思教3招有效舒緩
不少人都有鼻敏感問題，尤其轉季時情況更嚴重。究竟有長期鼻敏感會導致哪些問題？有無方法可舒緩、根治？耳鼻喉科專科醫生鄧志豪接受TOPick訪問，拆解鼻敏感的影響。
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