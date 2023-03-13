美國通脹高企，聯儲局無法單靠加息大幅壓抑通脹，加上息口終端利潤較預期升温，令美股今年開局走勢反覆。市場對美股今年睇法普遍保守，於經濟衰退預期下，投資者應如何選擇美股？《ET財智Talk》邀請嘉信理財理財顧問林長傑（Jacky），從基本面、估值及宏觀經濟等不同角度分析美股前景。今晚8點見！
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美國通脹高企，聯儲局無法單靠加息大幅壓抑通脹，加上息口終端利潤較預期升温，令美股今年開局走勢反覆。市場對美股今年睇法普遍保守，於經濟衰退預期下，投資者應如何選擇美股？《ET財智Talk》邀請嘉信理財理財顧問林長傑（Jacky），從基本面、估值及宏觀經濟等不同角度分析美股前景。今晚8點見！
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【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略
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