【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略 立即收看

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市場欠缺方向，美股宜分散投資，各板塊均宜選擇高息股作防守，經濟衰退及加息周期下，甚麼美股高息板塊可跑出？去年債市同樣錄得顯著跌幅，長綫投資者應留意哪類債券？《ET財智Talk》邀請嘉信理財理財顧問林長傑（Jacky），從基本面、估值及宏觀經濟等不同角度分析美股前景。今晚8點見！