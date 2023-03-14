「靚聲王」張偉文契仔又是多功能藝人的方俊(Aman)，6年前買入九龍塘2000呎大屋，花了80萬重新裝修，並到歐洲購入大量的皇室家具，將大屋打造成皇室氣派的安樂窩！
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「靚聲王」張偉文契仔又是多功能藝人的方俊(Aman)，6年前買入九龍塘2000呎大屋，花了80萬重新裝修，並到歐洲購入大量的皇室家具，將大屋打造成皇室氣派的安樂窩！
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【靚太安樂窩】英國購入近千件英女皇古董家具 方俊打造皇室氣派安樂窩
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