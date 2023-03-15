不少父母都認為讓寶寶及早學習咀嚼食物，逐步適應不同味道及質地的食物，既可減少偏食機會，亦有助掌握運用餐具。到底怎樣知道寶寶已準備加固，而揀選食材上有何要注意呢? 今集《靚太廚房》找來註冊營養師Carman為大家分享加固食譜禁忌、餵食注意事項及示範簡易食譜。
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不少父母都認為讓寶寶及早學習咀嚼食物，逐步適應不同味道及質地的食物，既可減少偏食機會，亦有助掌握運用餐具。到底怎樣知道寶寶已準備加固，而揀選食材上有何要注意呢? 今集《靚太廚房》找來註冊營養師Carman為大家分享加固食譜禁忌、餵食注意事項及示範簡易食譜。
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不少父母都認為讓寶寶及早學習咀嚼食物，逐步適應不同味道及質地的食物，既可減少偏食機會，亦有助掌握運用餐具。到底怎樣知道寶寶已準備加固，而揀選食材上有何要注意呢? 今集《靚太廚房》找來註冊營養師Carman為大家分享加固食譜禁忌、餵食注意事項及示範簡易食譜。
【靚太廚房】延遲加固易導致偏食及營養不良 營養師教觀察寶寶反應+食譜禁忌
不少父母都認為讓寶寶及早學習咀嚼食物，逐步適應不同味道及質地的食物，既可減少偏食機會，亦有助掌握運用餐具。到底怎樣知道寶寶已準備加固，而揀選食材上有何要注意呢? 今集《靚太廚房》找來註冊營養師Carman為大家分享加固食譜禁忌、餵食注意事項及示範簡易食譜。
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