上集《退休積滿Fund》，強積金專家梁Sir分享了強積金計劃中，股票基金及混合資產基金的特色，但遠不止這些，保證基金亦別具獨特特色！今集繼續有《積金大反擊－投資智勝七招》作家兼特許公認會計師公會會員梁世傑，告訴打工仔保證基金獨特之處，以及盤點全行回報最高的保證基金，教我們如何選擇特色基金！
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上集《退休積滿Fund》，強積金專家梁Sir分享了強積金計劃中，股票基金及混合資產基金的特色，但遠不止這些，保證基金亦別具獨特特色！今集繼續有《積金大反擊－投資智勝七招》作家兼特許公認會計師公會會員梁世傑，告訴打工仔保證基金獨特之處，以及盤點全行回報最高的保證基金，教我們如何選擇特色基金！
今日 13:00
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【退休積滿Fund】保證基金邊隻回報最高？特色MPF基金要點揀？周四13:30準時收看
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