【「你」想裝修】2房舊樓大改造融合「枯山水」概念 銀紋玻璃趟摺窗 靈活變半開放式格局

「你」想裝修

日式北歐風設計，將北歐的斯堪的納維亞及日本兩地元素融合，風格崇尚自然與極簡主義。是次介紹設計單位為海濱花園的2房戶，實用面積459平方呎，為戶主夫婦Sylvia及Edwin的婚後新居，他們二手買入單位後，自行度尺及聘請裝修師傅訂做家具，新居大改造由室內設計到網購家品、飾物，均由Sylvia及Edwin一手一腳包辦，整體設計風格採用他們喜愛的日式北歐風設計。