【Band 1學堂】Ben Sir高效學習精讀班 -中文作文-思維與創意

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又到測驗考試季節，點樣先可以助小朋友於中文科作文突圍而出？Ben Sir's Academy 創辦人歐陽偉豪博士(Ben Sir)，以及Harry、Jacky 2位助教，將於3月16日晚上7點於HKET APP與各位家長Live Chat，分享中文寫作小貼士！大家記得準時收睇啦！

中文作文-思維與創意

內容：

1.提升學習動機

2.重組句子和排句成段技巧

3.寫作思維與創意方法

4.提升閱讀理解及解題能力