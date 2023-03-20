【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署 今晚8點見

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美國銀行現爆煲潮，拖累港股自1月底高位22688點不停穿底，回調逾3000點跌夠未？恒指的支持位在哪？歐美金融危機事態發展難料，金融股走弱，估值收縮拖累股市下跌，投資者應如何避險？危機淡化後，港股將上望多少？《ET財智Talk》邀請滙豐金融服務（亞洲）投資策略主管劉紹文（Kenny），從估值、南北水資金流向等，剖析港股入市時機及板塊部署。今晚8點見！