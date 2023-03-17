為實踐可持續生活模式，除了不浪費食物，使用「碳足跡」飲食原則選擇餐飲也可為地球出一分力。Food Made Good HK （現稱為Future Green）與恒基兆業地產集團將於2023年3月推出餐單「碳標籤先導計劃」，藉以推廣可持續飲食文化。該計劃讓顧客可在餐單上輕易找到碳標籤圖示，了解每道菜式對環境的影響， 從而鼓勵大眾作出負責任的餐飲選擇。
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為實踐可持續生活模式，除了不浪費食物，使用「碳足跡」飲食原則選擇餐飲也可為地球出一分力。Food Made Good HK （現稱為Future Green）與恒基兆業地產集團將於2023年3月推出餐單「碳標籤先導計劃」，藉以推廣可持續飲食文化。該計劃讓顧客可在餐單上輕易找到碳標籤圖示，了解每道菜式對環境的影響， 從而鼓勵大眾作出負責任的餐飲選擇。
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【地區‧人‧情】恒基與Food Made Good HK推出餐單「碳標籤先導計劃」 匯聚中、西、日低碳餐飲體驗
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12:00 2023/03/10
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