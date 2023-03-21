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【ET投資學人】第一集：發掘股票價值 預測股價走勢

首集【ET投資學人】為投資初哥，分析買賣股票的兩大策略：基本分析及技術分析，讓投資者了解兩大策略的不同之處。

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今日 13:30
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【ET投資學人】第一集：發掘股票價值 預測股價走勢

首集【ET投資學人】為投資初哥，分析買賣股票的兩大策略：基本分析及技術分析，讓投資者了解兩大策略的不同之處。

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