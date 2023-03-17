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【每周特色存息】趕5.1厘尾班車 港元高息大戶賺12萬

SVB倒閉，又關定期存款事？定存年利率推至最高5.1厘，港元也不乏4厘高息，即刻睇大戶一年輕鬆賺12萬元。

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【每周特色存息】趕5.1厘尾班車 港元高息大戶賺12萬

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