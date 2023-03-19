【湊得輕鬆啲】陳湛文捱出頭入圍爭金像獎男配角　新手爸錫到燶︰女兒腳頭好

湊得輕鬆啲

男人40一枝花，剛入圍金像獎最佳男配角的陳湛文（Peter），演藝事業終於起飛。想做當紅演員，努力是基本，還需配合運氣、際遇，陳湛文的運氣或許來自女兒Nina，自太太宋雯懷孕開始，Peter接連參演ViuTV劇集《IT狗》及電影《飯戲攻心》，隨著女兒出生成長，帶旺他人氣急升，最近在ViuTV熱播劇《殺手廢J》更當男一，令Peter也不禁高呼︰「阿女腳頭真係幾好！」

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