23年前，青少年雜誌《Yes!》舉辦校花校草選舉，當年的校草冠軍，今日成為大埔區直資學校羅定邦中學副校長，他是利哲宏博士（Dr. Rizwan Ullah），同屆奪冠校花正是後來當上歌手及演員的鄧麗欣（Stephy）。由校草到博士、副校長，利哲宏靠自身努力改變命運，4個妹妹受薰陶下亦投身教育界，他的經歷是一個勵志故事。
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23年前，青少年雜誌《Yes!》舉辦校花校草選舉，當年的校草冠軍，今日成為大埔區直資學校羅定邦中學副校長，他是利哲宏博士（Dr. Rizwan Ullah），同屆奪冠校花正是後來當上歌手及演員的鄧麗欣（Stephy）。由校草到博士、副校長，利哲宏靠自身努力改變命運，4個妹妹受薰陶下亦投身教育界，他的經歷是一個勵志故事。
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【童學園】土生土長巴裔校草成副校長 4個妹受薰陶一門五傑投身教育
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