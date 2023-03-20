長期飲凍飲、吹冷氣，女士們小心宮寒找上門！註冊中醫師古鎧綸接受Topick 訪問時便分享一宗案例，指一名年約30歲女士，與丈夫結婚後，久未成孕，於是前來求醫。經過望聞問切，他發現女子除了自小受經痛所困擾外，亦有子宮虛冷，腎氣虧虛等宮寒表現，不排除與她熱衷飲凍飲，又喜穿短裙，來經時亦沒有做好保暖措施有關。
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長期飲凍飲、吹冷氣，女士們小心宮寒找上門！註冊中醫師古鎧綸接受Topick 訪問時便分享一宗案例，指一名年約30歲女士，與丈夫結婚後，久未成孕，於是前來求醫。經過望聞問切，他發現女子除了自小受經痛所困擾外，亦有子宮虛冷，腎氣虧虛等宮寒表現，不排除與她熱衷飲凍飲，又喜穿短裙，來經時亦沒有做好保暖措施有關。
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今日 22:00
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長期飲凍飲、吹冷氣，女士們小心宮寒找上門！註冊中醫師古鎧綸接受Topick 訪問時便分享一宗案例，指一名年約30歲女士，與丈夫結婚後，久未成孕，於是前來求醫。經過望聞問切，他發現女子除了自小受經痛所困擾外，亦有子宮虛冷，腎氣虧虛等宮寒表現，不排除與她熱衷飲凍飲，又喜穿短裙，來經時亦沒有做好保暖措施有關。
【TOPick診症室】30歲港女長期經痛久未成孕 求醫證宮寒揭日常2大習慣肇禍
長期飲凍飲、吹冷氣，女士們小心宮寒找上門！註冊中醫師古鎧綸接受Topick 訪問時便分享一宗案例，指一名年約30歲女士，與丈夫結婚後，久未成孕，於是前來求醫。經過望聞問切，他發現女子除了自小受經痛所困擾外，亦有子宮虛冷，腎氣虧虛等宮寒表現，不排除與她熱衷飲凍飲，又喜穿短裙，來經時亦沒有做好保暖措施有關。
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