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【大灣區樓市】廣州新盤會所「神還原」日式庭院 真櫻花、池中茶室如置身日本

部分人置業時希望遠離煩囂，但又不想其居所過於遠離市區，位於廣州的合景臻頤府靠山而建，環境清幽，但距離天河CBD不遠。項目會所亦相當有驚喜，由小林政彥等日本庭院設計大師等設計，注入東方禪意元素，其中以池中茶室最為矚目，茶室旁有櫻花襯托，仿如日式庭院，瀰漫滿滿詩意，給予人一種平靜的感覺。

項目定位低密度住宅，供應大單位，最細面積由約200平方米（約2,153平方呎）起，4房起跳，入場費約人民幣2,000萬元（折合港幣約2,278萬元）。

記者：潘淑盈

攝影及剪接：梁鑑章

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今日 05:00
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【大灣區樓市】廣州新盤會所「神還原」日式庭院 真櫻花、池中茶室如置身日本

部分人置業時希望遠離煩囂，但又不想其居所過於遠離市區，位於廣州的合景臻頤府靠山而建，環境清幽，但距離天河CBD不遠。項目會所亦相當有驚喜，由小林政彥等日本庭院設計大師等設計，注入東方禪意元素，其中以池中茶室最為矚目，茶室旁有櫻花襯托，仿如日式庭院，瀰漫滿滿詩意，給予人一種平靜的感覺。

項目定位低密度住宅，供應大單位，最細面積由約200平方米（約2,153平方呎）起，4房起跳，入場費約人民幣2,000萬元（折合港幣約2,278萬元）。

記者：潘淑盈

攝影及剪接：梁鑑章

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