人類的美食，對寵物而言是致命毒物。若誤食零食，求醫前有何自救方法減輕毛孩的痛楚?日常飲食中，揀選寵物正餐及零食有何注意? 今集《靚太安樂窩》請來寵物營養師Chino為大家一一拆解零食謬誤，及提供健康飲食建議，助毛孩吸收均衡營養。
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人類的美食，對寵物而言是致命毒物。若誤食零食，求醫前有何自救方法減輕毛孩的痛楚?日常飲食中，揀選寵物正餐及零食有何注意? 今集《靚太安樂窩》請來寵物營養師Chino為大家一一拆解零食謬誤，及提供健康飲食建議，助毛孩吸收均衡營養。
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【靚太安樂窩】留意毛孩誤食中毒症狀 正確揀選寵物食物維持均衡營養攝取
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