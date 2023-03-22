不少素食準媽媽都擔心懷孕期間，BB未能攝取足夠營養。不過只要識食，孕期全素都可以順產誕下足磅BB。BB身體健康之餘，亦力氣十足，精靈活潑。今集《靚太廚房》找來素食媽媽Doris為大家分享孕期及幼兒全素飲食貼士及示範簡易食譜。
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不少素食準媽媽都擔心懷孕期間，BB未能攝取足夠營養。不過只要識食，孕期全素都可以順產誕下足磅BB。BB身體健康之餘，亦力氣十足，精靈活潑。今集《靚太廚房》找來素食媽媽Doris為大家分享孕期及幼兒全素飲食貼士及示範簡易食譜。
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不少素食準媽媽都擔心懷孕期間，BB未能攝取足夠營養。不過只要識食，孕期全素都可以順產誕下足磅BB。BB身體健康之餘，亦力氣十足，精靈活潑。今集《靚太廚房》找來素食媽媽Doris為大家分享孕期及幼兒全素飲食貼士及示範簡易食譜。
【靚太廚房】素食媽媽孕期全素奉行彩虹飲食法 不進食蛋奶製品女兒同樣健康精靈
不少素食準媽媽都擔心懷孕期間，BB未能攝取足夠營養。不過只要識食，孕期全素都可以順產誕下足磅BB。BB身體健康之餘，亦力氣十足，精靈活潑。今集《靚太廚房》找來素食媽媽Doris為大家分享孕期及幼兒全素飲食貼士及示範簡易食譜。
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