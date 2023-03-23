【直擊驗樓】瓏碧2房驗樓開箱 廚櫃過高難使用 櫃底多垃圾

由碧桂園香港 (02007) 發展的九龍城瓏碧已屆現樓，本網記者早前跟驗樓師陳智康 (康Sir) 驗收該廈高層G室，一個實用面積414平方呎的2房戶。單位為康Sir首個驗收的瓏碧單位，他認為質素相當不俗，獲92分，惟仍有部分設計及清潔問題需要留意。
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