不少港人都有鼻敏感、哮喘、蕁麻疹（風癩）等過敏症，打噴嚏不斷，皮膚痕癢難當，每逢轉季情況更會加劇，令人相當困擾。近年脫敏治療漸趨普遍，有望可根治過敏症，到底何謂脫敏治療？療程需時多久？TOPick請來兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工一一拆解。
全文即睇：https://topick.hket.com/article/3482226
×
直播中
不少港人都有鼻敏感、哮喘、蕁麻疹（風癩）等過敏症，打噴嚏不斷，皮膚痕癢難當，每逢轉季情況更會加劇，令人相當困擾。近年脫敏治療漸趨普遍，有望可根治過敏症，到底何謂脫敏治療？療程需時多久？TOPick請來兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工一一拆解。
全文即睇：https://topick.hket.com/article/3482226
今日 22:00
×
不少港人都有鼻敏感、哮喘、蕁麻疹（風癩）等過敏症，打噴嚏不斷，皮膚痕癢難當，每逢轉季情況更會加劇，令人相當困擾。近年脫敏治療漸趨普遍，有望可根治過敏症，到底何謂脫敏治療？療程需時多久？TOPick請來兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工一一拆解。
【TOPick診症室】鼻敏感食物過敏有得醫？ 醫生拆解脫敏免疫治療成效
不少港人都有鼻敏感、哮喘、蕁麻疹（風癩）等過敏症，打噴嚏不斷，皮膚痕癢難當，每逢轉季情況更會加劇，令人相當困擾。近年脫敏治療漸趨普遍，有望可根治過敏症，到底何謂脫敏治療？療程需時多久？TOPick請來兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工一一拆解。
3:53
22:00 2023/03/20
3:40
22:00 2023/03/13
3:33
22:00 2023/03/06
3:54
22:00 2023/02/27
3:58
22:00 2023/02/20
3:50
22:00 2023/02/13
2:14
22:00 2023/02/06
3:17
22:00 2023/01/30
3:58
22:00 2023/01/23
3:28
22:00 2023/01/16
1:32
22:00 2023/01/09
1:33
22:00 2023/01/02
3:32
22:00 2022/12/26
3:20
22:00 2022/12/19
3:21
22:00 2022/12/12
3:59
22:00 2022/12/05
3:12
22:00 2022/11/28
3:28
22:00 2022/11/21
3:29
22:00 2022/11/14