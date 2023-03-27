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【TOPick診症室】鼻敏感食物過敏有得醫？　醫生拆解脫敏免疫治療成效

不少港人都有鼻敏感、哮喘、蕁麻疹（風癩）等過敏症，打噴嚏不斷，皮膚痕癢難當，每逢轉季情況更會加劇，令人相當困擾。近年脫敏治療漸趨普遍，有望可根治過敏症，到底何謂脫敏治療？療程需時多久？TOPick請來兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工一一拆解。

全文即睇：https://topick.hket.com/article/3482226

健康問題 過敏 鼻敏感 哮喘 鼻塞 打噴嚏 流鼻水 濕疹 皮膚痕癢 敏感
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今日 22:00
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【TOPick診症室】鼻敏感食物過敏有得醫？　醫生拆解脫敏免疫治療成效

不少港人都有鼻敏感、哮喘、蕁麻疹（風癩）等過敏症，打噴嚏不斷，皮膚痕癢難當，每逢轉季情況更會加劇，令人相當困擾。近年脫敏治療漸趨普遍，有望可根治過敏症，到底何謂脫敏治療？療程需時多久？TOPick請來兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生何學工一一拆解。

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【TOPick診症室】鼻敏感食物過敏有得醫？　醫生拆解脫敏免疫治療成效
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