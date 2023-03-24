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【ET開市直擊】ATM撐市走勢續強？ 中移動績後部署

美國聯儲局宣布加息0.25厘符預期，市場憧憬加息周期將見頂，ATM周四齊撐市，其中騰訊 （00700） 績後反彈逾8%；即將派業績的美團 （03690） ，績前亦偷步炒升逾8%，ATM後市升勢可否持續？3大中資電訊股之一的中移動 （00941） ，周四收市後放榜，去年多賺8%，略遜於市場預期，派末期息2.21港元，全年派息升逾8%，派息比率達67%，中移動績後怎部署？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解焦點股。

美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 加息 美國聯儲局 派息 業績公布 中國移動（00941） 中資電訊股 恒生指數
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【ET開市直擊】ATM撐市走勢續強？ 中移動績後部署

美國聯儲局宣布加息0.25厘符預期，市場憧憬加息周期將見頂，ATM周四齊撐市，其中騰訊 （00700） 績後反彈逾8%；即將派業績的美團 （03690） ，績前亦偷步炒升逾8%，ATM後市升勢可否持續？3大中資電訊股之一的中移動 （00941） ，周四收市後放榜，去年多賺8%，略遜於市場預期，派末期息2.21港元，全年派息升逾8%，派息比率達67%，中移動績後怎部署？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解焦點股。

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