美國聯儲局宣布加息0.25厘符預期，市場憧憬加息周期將見頂，ATM周四齊撐市，其中騰訊 （00700） 績後反彈逾8%；即將派業績的美團 （03690） ，績前亦偷步炒升逾8%，ATM後市升勢可否持續？3大中資電訊股之一的中移動 （00941） ，周四收市後放榜，去年多賺8%，略遜於市場預期，派末期息2.21港元，全年派息升逾8%，派息比率達67%，中移動績後怎部署？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解焦點股。
×
直播中
美國聯儲局宣布加息0.25厘符預期，市場憧憬加息周期將見頂，ATM周四齊撐市，其中騰訊 （00700） 績後反彈逾8%；即將派業績的美團 （03690） ，績前亦偷步炒升逾8%，ATM後市升勢可否持續？3大中資電訊股之一的中移動 （00941） ，周四收市後放榜，去年多賺8%，略遜於市場預期，派末期息2.21港元，全年派息升逾8%，派息比率達67%，中移動績後怎部署？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解焦點股。
今日 08:40
×
【ET開市直擊】ATM撐市走勢續強？ 中移動績後部署
44:57
08:40 2023/03/23
47:03
08:40 2023/03/22
43:15
08:40 2023/03/21
49:38
08:40 2023/03/17
47:46
08:40 2023/03/16
55:26
08:40 2023/03/15
56:14
08:40 2023/03/14
45:45
08:40 2023/03/10
46:34
08:40 2023/03/09
51:14
08:40 2023/03/08
49:14
08:40 2023/03/07
41:26
08:40 2023/03/03
50:45
08:40 2023/03/02
51:06
08:40 2023/03/01
57:15
08:40 2023/02/28
48:16
08:40 2023/02/24
43:51
08:40 2023/02/23
48:17
08:40 2023/02/22
50:45
08:40 2023/02/21
48:00
08:40 2023/02/17