TOPick星級嘉賓【梁敏巧同你Chat】-豐胸瘦腿減肥攻略

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《東張》女神梁敏巧（Maggie）向來Fit爆，但原來中學時體重竟達60kg，甲組腳一度令她非常自卑。究竟Maggie如何擺脫圓潤身材，煉成42吋長腿？Maggie將在Live節目分享減肥方法，即席示範豐胸長腿操，萬勿錯過！