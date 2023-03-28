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【靚太安樂窩】因應成長需要改變兒童房設計　悉心揀選7大傢俱助身心健康

兒童房作為小朋友逗留時間最長的私人地帶，房內的傢俱及設計都需要因應他們的成長需要而作出改變，否則有礙身心發展。今集《靚太安樂窩》請來兒童傢俬專家Bill和大家分享兒童房安全設計及揀選家具的注意事項。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3489569

兒童健康 設計 家具
靚太安樂窩
今日 21:00
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【靚太安樂窩】因應成長需要改變兒童房設計　悉心揀選7大傢俱助身心健康

兒童房作為小朋友逗留時間最長的私人地帶，房內的傢俱及設計都需要因應他們的成長需要而作出改變，否則有礙身心發展。今集《靚太安樂窩》請來兒童傢俬專家Bill和大家分享兒童房安全設計及揀選家具的注意事項。
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