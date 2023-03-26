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【財富自由】90後供完樓有370萬閒錢 提早退休有可能？

一名90後靠「苦幹」已經供滿樓，還有370萬元閒錢，想提早退休可以嗎？不過，他9成資產放銀行做定期，《理財最前線》分析箇中風險。

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【財富自由】90後供完樓有370萬閒錢 提早退休有可能？

一名90後靠「苦幹」已經供滿樓，還有370萬元閒錢，想提早退休可以嗎？不過，他9成資產放銀行做定期，《理財最前線》分析箇中風險。

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【財富自由】90後供完樓有370萬閒錢 提早退休有可能？
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