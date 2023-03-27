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【童學園】從不補習包尾追上全級第一　學霸李昭南分享5個步驟高效溫書法

ViuTV主持李昭南(南哥)樣靚身材正，很多時都會被她的外表所吸引，但其實南哥內外兼備，在美國留學畢業後，曾留在當地做記者，學識和見識都相當淵博。李昭南小時候在香港傳統名校瑪利曼讀中小學，內裡個個都是尖子，學術競爭甚大，南哥試過低到全班尾20幾，後來發奮讀書，終考獲全級第一。談到學習方法，南歌除了有一顆不服輸的心外，還鑽研到讀書方法，南哥受訪時不藏私，將這個考試秘笈公開，希望能夠助一眾DSE考生一臂之力！

全文：https://topick.hket.com/article/3485082/

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【童學園】從不補習包尾追上全級第一　學霸李昭南分享5個步驟高效溫書法

ViuTV主持李昭南(南哥)樣靚身材正，很多時都會被她的外表所吸引，但其實南哥內外兼備，在美國留學畢業後，曾留在當地做記者，學識和見識都相當淵博。李昭南小時候在香港傳統名校瑪利曼讀中小學，內裡個個都是尖子，學術競爭甚大，南哥試過低到全班尾20幾，後來發奮讀書，終考獲全級第一。談到學習方法，南歌除了有一顆不服輸的心外，還鑽研到讀書方法，南哥受訪時不藏私，將這個考試秘笈公開，希望能夠助一眾DSE考生一臂之力！

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