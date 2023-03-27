【新盤全面睇】新盤第二季連環出擊 啟德項目再成焦點

新盤全面睇

今年首季新盤表現出色，而即將來臨的第二季，仍有多個新盤準備出擊，其中，啟德區繼續成為新樓供應庫，包括位於PARK PENINSULA 的啟德海灣1，涉及1,019伙，標準戶設1房至3房，主打2房戶，不少單位可望單位望東九龍海景。

同區另一新盤HENLEY PARK，同樣可在第二季推出，樓盤提供740伙，由2幢高座，以及4幢低座物業組成，戶型涵蓋1房至3房，另設特色單位，而且單位景色開揚，可擁維港海景。