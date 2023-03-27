【地產站Weekly Talk】外圍危機削樓市信心？ 王震宇教路用家、投資者判斷市場方向

地產站Weekly Talk

外圍金融危機一波接一波，究竟對本港樓市影響大嗎？買家及投資者目前應該如何部署？同時，近期新盤低開，投資者該如何選擇？第二季發展商是否繼續採取「求量不求價」的銷售策略？今集請到Bricks & Mortar Management創辦人兼總裁王震宇，與我們分享他的看法。

想了解更多樓市資訊，及掌握市場脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

記者：潘淑盈

攝影及剪接：樊志恒