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【ET投資學人】第二集：分析股票平貴的指標：市盈率

市盈率可分析股票價值，計算方法為何？市盈率怎跟同一行業的其他股票比較？市盈率於不同行業有不同的衡量準則？牛市及熊市下股票的市盈率又該怎様參考？

經濟 股票 買入 每股盈利 市盈率 行業
ET投資學人
今日 13:30
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【ET投資學人】第二集：分析股票平貴的指標：市盈率

市盈率可分析股票價值，計算方法為何？市盈率怎跟同一行業的其他股票比較？市盈率於不同行業有不同的衡量準則？牛市及熊市下股票的市盈率又該怎様參考？

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【ET投資學人】第一集：發掘股票價值 預測股價走勢
ET投資學人
13:30 2023/03/21
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