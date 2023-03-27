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ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

昨夜美國聯儲局加息0.25厘，符合市場預期，然而利率走勢仍存在不確定性，加上近日美國銀行倒閉事件，影響經濟及貨幣政策有多深遠仍有待評估。投資市場動盪，第二季股債組合應怎樣迴避市場風險？《ET財智Talk》邀請利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy），解讀銀行危機加速經濟衰退下的美股前景及板塊部署。今晚8點見！

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ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略

昨夜美國聯儲局加息0.25厘，符合市場預期，然而利率走勢仍存在不確定性，加上近日美國銀行倒閉事件，影響經濟及貨幣政策有多深遠仍有待評估。投資市場動盪，第二季股債組合應怎樣迴避市場風險？《ET財智Talk》邀請利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy），解讀銀行危機加速經濟衰退下的美股前景及板塊部署。今晚8點見！

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