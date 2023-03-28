睡房可步出海景露台，再不是新樓專利！設計師Yan Cheung為蝶翠苑320呎單位拆改全屋間隔，新造40呎海景露台仔房之餘，還有35呎特色媽媽房。改動後，浴室同步擴大，而且打通了開放式廚房，讓屋主母子二人擁有理想新居之餘，造景缸內的紅蝦與孔雀魚也活得自在。
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睡房可步出海景露台，再不是新樓專利！設計師Yan Cheung為蝶翠苑320呎單位拆改全屋間隔，新造40呎海景露台仔房之餘，還有35呎特色媽媽房。改動後，浴室同步擴大，而且打通了開放式廚房，讓屋主母子二人擁有理想新居之餘，造景缸內的紅蝦與孔雀魚也活得自在。
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【「你」想裝修】母子抽中綠置居 花$27萬全拆 打造海景露台房與特色廚廁
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