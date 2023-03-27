00:50 大市現況
01:40 馬雲現身 大市翻身？
05:00 重視平台經濟 螞蟻再上市？
06:00 03690 美團
07:35 00020 商湯
14:00 指數藍籌表現差
15:40 中國經濟數據差
17:30 部分個股派成績表 煤炭股
19:40 內地債務負擔沉重
21:10 01109 華潤置地
21:30 00960 龍湖
27:10 醫藥股
30:00 旁觀恒指尋底？
32:40 01171 兗礦能源
37:20 01299 友邦
38:10 01071 華電國際電力股份
48:00 新盤平價賣
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01:40 馬雲現身 大市翻身？
05:00 重視平台經濟 螞蟻再上市？
06:00 03690 美團
07:35 00020 商湯
14:00 指數藍籌表現差
15:40 中國經濟數據差
17:30 部分個股派成績表 煤炭股
19:40 內地債務負擔沉重
21:10 01109 華潤置地
21:30 00960 龍湖
27:10 醫藥股
30:00 旁觀恒指尋底？
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【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？
00:50 大市現況