美國聯儲局利率走勢存在不確定性，近日美國銀行倒閉事件令環球投資市場震盪，經濟循環下應怎調節股債倉位？避險下哪類股票將成未來3至5年受惠主題？買哪些債券安全性較高？近日VIX指數如何反映美股「應跌不跌」跡象？《ET財智Talk》邀請利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy），分析債務危機下之攻守兼備投資策略。今晚8點見！
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美國聯儲局利率走勢存在不確定性，近日美國銀行倒閉事件令環球投資市場震盪，經濟循環下應怎調節股債倉位？避險下哪類股票將成未來3至5年受惠主題？買哪些債券安全性較高？近日VIX指數如何反映美股「應跌不跌」跡象？《ET財智Talk》邀請利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy），分析債務危機下之攻守兼備投資策略。今晚8點見！
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【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略 今晚8點見
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