在精英雲集的投資銀行世界，DSE狀元名銜、大學神科畢業都只是入場券。現於美資投行擔任分析師的譚樂敏（Melody）強調，投行重視工作經驗，想入行必須從大學起做好部署。雖然當iBanker有「錢」途、有地位，但工時長、壓力大卻是代價，Melody笑言「有錢無命享」。
全文即睇：https://topick.hket.com/article/3456926?r=cpsdlc
×
直播中
在精英雲集的投資銀行世界，DSE狀元名銜、大學神科畢業都只是入場券。現於美資投行擔任分析師的譚樂敏（Melody）強調，投行重視工作經驗，想入行必須從大學起做好部署。雖然當iBanker有「錢」途、有地位，但工時長、壓力大卻是代價，Melody笑言「有錢無命享」。
全文即睇：https://topick.hket.com/article/3456926?r=cpsdlc
今日 10:00
×
在精英雲集的投資銀行世界，DSE狀元名銜、大學神科畢業都只是入場券。現於美資投行擔任分析師的譚樂敏（Melody）強調，投行重視工作經驗，想入行必須從大學起做好部署。雖然當iBanker有「錢」途、有地位，但工時長、壓力大卻是代價，Melody笑言「有錢無命享」。
【童學園】大學未畢業已獲投行聘用 DSE狀元教一條捷徑打開iBank大門
在精英雲集的投資銀行世界，DSE狀元名銜、大學神科畢業都只是入場券。現於美資投行擔任分析師的譚樂敏（Melody）強調，投行重視工作經驗，想入行必須從大學起做好部署。雖然當iBanker有「錢」途、有地位，但工時長、壓力大卻是代價，Melody笑言「有錢無命享」。
3:25
10:00 2023/03/27
3:40
10:00 2023/03/20
2:45
10:00 2023/03/13
3:35
10:00 2023/03/06
3:49
10:00 2023/02/27
3:16
10:00 2023/02/20
4:29
10:00 2023/02/13
3:40
10:00 2023/02/06
3:37
10:00 2023/01/30
3:49
10:00 2023/01/23
1:15
10:00 2023/01/16
3:59
10:00 2023/01/09
3:34
10:00 2023/01/02
3:34
10:00 2022/12/26
3:44
10:00 2022/12/19
3:59
10:00 2022/12/12
3:59
10:00 2022/12/05
3:15
10:00 2022/11/28
3:53
10:00 2022/11/21