近十年常聽到「可持續發展」，即是指既能滿足現今的需要，同時又不損及後代所需的發展模式。最普及的應用是在能源上，但原來日常飲食也可做到可持續發展。
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近十年常聽到「可持續發展」，即是指既能滿足現今的需要，同時又不損及後代所需的發展模式。最普及的應用是在能源上，但原來日常飲食也可做到可持續發展。
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近十年常聽到「可持續發展」，即是指既能滿足現今的需要，同時又不損及後代所需的發展模式。最普及的應用是在能源上，但原來日常飲食也可做到可持續發展。
【靚太廚房】荃灣如心酒店中菜廳翻新重開 首選本地食材實現可持續發展理念
近十年常聽到「可持續發展」，即是指既能滿足現今的需要，同時又不損及後代所需的發展模式。最普及的應用是在能源上，但原來日常飲食也可做到可持續發展。
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