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【靚太廚房】荃灣如心酒店中菜廳翻新重開　首選本地食材實現可持續發展理念

近十年常聽到「可持續發展」，即是指既能滿足現今的需要，同時又不損及後代所需的發展模式。最普及的應用是在能源上，但原來日常飲食也可做到可持續發展。

了解更多：https://topick.hket.com/article/3493171

中菜 餐廳 荃灣 酒店 華懋
靚太廚房
今日 10:00
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【靚太廚房】荃灣如心酒店中菜廳翻新重開　首選本地食材實現可持續發展理念

近十年常聽到「可持續發展」，即是指既能滿足現今的需要，同時又不損及後代所需的發展模式。最普及的應用是在能源上，但原來日常飲食也可做到可持續發展。

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【靚太廚房】荃灣如心酒店中菜廳翻新重開　首選本地食材實現可持續發展理念
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