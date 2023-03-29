將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【退休積滿Fund】年輕人MPF執倉攻略（下）點揀最強基金？MPF的自動波vs棍波點揀？周四13:30準時收看

 上集李兆波教年輕人如何選擇強積金的投資地域，今集《退休積滿Fund》，繼續有中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波，進一步告訴大家！大家如何選擇強積金的最強基金，以及告訴大家預設投資策略（DIS）與自行選擇投資組合有何差別！

強積金 強積金自願性供款 強積金計劃管理局 債券 股票 基金 基金種類 退休基金 退休 財富及退休規劃
退休積滿Fund
今日 13:00
詳情
×

【退休積滿Fund】年輕人MPF執倉攻略（下）點揀最強基金？MPF的自動波vs棍波點揀？周四13:30準時收看

 上集李兆波教年輕人如何選擇強積金的投資地域，今集《退休積滿Fund》，繼續有中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波，進一步告訴大家！大家如何選擇強積金的最強基金，以及告訴大家預設投資策略（DIS）與自行選擇投資組合有何差別！

播放中
0:28
【退休積滿Fund】年輕人MPF執倉攻略（下）點揀最強基金？MPF的自動波vs棍波點揀？周四13:30準時收看
退休積滿Fund
今日 13:00
【退休積滿Fund】年輕人MPF執倉攻略（下）點揀最強基金？MPF的自動波vs棍波點揀？周四13:30準時收看
2:27
【退休積滿Fund】年輕人MPF執倉攻略（上）今年應揀咩地區股票？專家提醒勿揀XX基金 立即收看
退休積滿Fund
13:30 2023/03/23
【退休積滿Fund】年輕人MPF執倉攻略（上）今年應揀咩地區股票？專家提醒勿揀XX基金 立即收看
1:44
【退休積滿Fund】保證基金邊隻回報最高？特色MPF基金要點揀？立即收看
退休積滿Fund
13:30 2023/03/16
【退休積滿Fund】保證基金邊隻回報最高？特色MPF基金要點揀？立即收看
4:42
【退休積滿Fund】XX基金長期回報逾10%？專家盤點MPF王牌基金 分析特色及風險
退休積滿Fund
13:30 2023/03/09
【退休積滿Fund】XX基金長期回報逾10%？專家盤點MPF王牌基金 分析特色及風險
4:01
【退休積滿Fund】提早攞MPF有攻略 BNO移英要點做？專家拆解2大風險
退休積滿Fund
13:30 2023/03/02
【退休積滿Fund】提早攞MPF有攻略 BNO移英要點做？專家拆解2大風險
4:36
【退休積滿Fund】MPF基金便覧XX資訊不容忽視 增回報重要貼士
退休積滿Fund
13:30 2023/02/23
【退休積滿Fund】MPF基金便覧XX資訊不容忽視 增回報重要貼士
3:52
【退休積滿Fund】強積金回報飆3倍 3步策略超易做到
退休積滿Fund
13:30 2023/02/16
【退休積滿Fund】強積金回報飆3倍 3步策略超易做到
4:48
【退休積滿Fund】2023年強積金有望升X%？哪類成分基金反彈最強？5大成分基金走勢前瞻！
退休積滿Fund
13:30 2023/02/09
【退休積滿Fund】2023年強積金有望升X%？哪類成分基金反彈最強？5大成分基金走勢前瞻！
4:13
【退休積滿Fund】強積金「懶人基金」回報、收費更勝同類基金？唔啱邊類人？
退休積滿Fund
13:30 2023/02/02
【退休積滿Fund】強積金「懶人基金」回報、收費更勝同類基金？唔啱邊類人？
5:17
【退休積滿Fund】MPF可扣稅自願性供款供得過？一招教你享盡扣稅優惠！
退休積滿Fund
13:30 2023/01/26
【退休積滿Fund】MPF可扣稅自願性供款供得過？一招教你享盡扣稅優惠！
4:38
【退休積滿Fund】3種MPF自願性供款大比併！哪種隨時拎錢？哪種可扣稅？
退休積滿Fund
13:30 2023/01/19
【退休積滿Fund】3種MPF自願性供款大比併！哪種隨時拎錢？哪種可扣稅？
5:15
【退休積滿Fund】MPF額外供款VS年金優劣比拼！邊樣回報、靈活度大勝？
退休積滿Fund
13:30 2023/01/12
【退休積滿Fund】MPF額外供款VS年金優劣比拼！邊樣回報、靈活度大勝？
4:29
【退休積滿Fund】拆解MPF派息基金高息疑惑 專家：揀XX基金更好！
退休積滿Fund
13:30 2023/01/05
【退休積滿Fund】拆解MPF派息基金高息疑惑 專家：揀XX基金更好！
4:18
【退休積滿Fund】轉工要整合強積金帳戶？專家稱存4大陷阱！
退休積滿Fund
13:30 2022/12/29
【退休積滿Fund】轉工要整合強積金帳戶？專家稱存4大陷阱！
3:54
【退休積滿Fund】高2倍的強積金回報 低風險又穩陣的策略點做？
退休積滿Fund
13:30 2022/12/22
【退休積滿Fund】高2倍的強積金回報 低風險又穩陣的策略點做？
5:41
【退休積滿Fund】一個簡易策略 強積金回報飆3倍！唔加碼都夠退休！
退休積滿Fund
13:30 2022/12/15
【退休積滿Fund】一個簡易策略 強積金回報飆3倍！唔加碼都夠退休！
5:36
【退休積滿Fund】退休要準備幾多錢？ 專家話MPF年均回報X%可安心退休！
退休積滿Fund
13:30 2022/12/08
【退休積滿Fund】退休要準備幾多錢？ 專家話MPF年均回報X%可安心退休！
4:30
【退休積滿Fund】MPF計劃基金覆蓋、服務水平影響回報 點揀最實際？
退休積滿Fund
13:30 2022/12/01
【退休積滿Fund】MPF計劃基金覆蓋、服務水平影響回報 點揀最實際？
4:27
【退休積滿Fund】XX MPF基金收費最高？邊隻最低？低收費基金未必好？
退休積滿Fund
13:30 2022/11/24
【退休積滿Fund】XX MPF基金收費最高？邊隻最低？低收費基金未必好？
3:40
【退休積滿Fund】MPF基金名稱要留神！「退休」基金風險唔低？單位不同影響收費？
退休積滿Fund
13:30 2022/11/17
【退休積滿Fund】MPF基金名稱要留神！「退休」基金風險唔低？單位不同影響收費？