上集李兆波教年輕人如何選擇強積金的投資地域，今集《退休積滿Fund》，繼續有中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波，進一步告訴大家！大家如何選擇強積金的最強基金，以及告訴大家預設投資策略（DIS）與自行選擇投資組合有何差別！
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上集李兆波教年輕人如何選擇強積金的投資地域，今集《退休積滿Fund》，繼續有中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波，進一步告訴大家！大家如何選擇強積金的最強基金，以及告訴大家預設投資策略（DIS）與自行選擇投資組合有何差別！
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【退休積滿Fund】年輕人MPF執倉攻略（下）點揀最強基金？MPF的自動波vs棍波點揀？周四13:30準時收看
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