【地區‧人‧情】中環藝術地標H Queen's乘香港藝術月 七大重磅展覽引領全球當代藝術風潮

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在香港藝術三月，集結全球最具代表性頂級畫廊、雲集大師級藝術展覽的中環藝術地標 H Queen's 再獻新猷，與大樓內的五所畫廊及兩個藝術夥伴攜手舉辦七個重磅藝術展覽，邀請本地以至全球知名藝術家帶來最新力作，以作品思索個人、社會、歷史及全球性議題，透過藝術開拓更廣闊的思想領域。除了藝術展所展出重點作品外, H Queen’s 內有過百件來至世界各地的藝術作品, 成為藝術月中不能不訪的中環藝術商廈。