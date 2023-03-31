在香港藝術三月，集結全球最具代表性頂級畫廊、雲集大師級藝術展覽的中環藝術地標 H Queen's 再獻新猷，與大樓內的五所畫廊及兩個藝術夥伴攜手舉辦七個重磅藝術展覽，邀請本地以至全球知名藝術家帶來最新力作，以作品思索個人、社會、歷史及全球性議題，透過藝術開拓更廣闊的思想領域。除了藝術展所展出重點作品外, H Queen’s 內有過百件來至世界各地的藝術作品, 成為藝術月中不能不訪的中環藝術商廈。
×
直播中
在香港藝術三月，集結全球最具代表性頂級畫廊、雲集大師級藝術展覽的中環藝術地標 H Queen's 再獻新猷，與大樓內的五所畫廊及兩個藝術夥伴攜手舉辦七個重磅藝術展覽，邀請本地以至全球知名藝術家帶來最新力作，以作品思索個人、社會、歷史及全球性議題，透過藝術開拓更廣闊的思想領域。除了藝術展所展出重點作品外, H Queen’s 內有過百件來至世界各地的藝術作品, 成為藝術月中不能不訪的中環藝術商廈。
今日 12:00
×
【地區‧人‧情】中環藝術地標H Queen's乘香港藝術月 七大重磅展覽引領全球當代藝術風潮
3:21
12:00 2023/03/10
5:18
12:00 2023/03/03
3:54
12:00 2023/02/24
4:54
12:00 2023/02/03
3:07
12:00 2023/01/27
5:54
12:00 2023/01/13
4:06
12:00 2022/12/23
4:43
12:00 2022/12/09
4:06
12:00 2022/11/18