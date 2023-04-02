「屋企個衣櫃差不多畀晒佢，我啲唐老鴨收藏暫時放爸媽家。」今年將正式「封盤」迎娶女友湯洛雯的馬國明接受TOPick專訪時說。
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「屋企個衣櫃差不多畀晒佢，我啲唐老鴨收藏暫時放爸媽家。」今年將正式「封盤」迎娶女友湯洛雯的馬國明接受TOPick專訪時說。
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今日 22:00
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「屋企個衣櫃差不多畀晒佢，我啲唐老鴨收藏暫時放爸媽家。」今年將正式「封盤」迎娶女友湯洛雯的馬國明接受TOPick專訪時說。
【TOPick柴犬追星】預告湯洛雯將來當媽媽後息影 馬國明想生兩個：有個伴沒那麼孤單
「屋企個衣櫃差不多畀晒佢，我啲唐老鴨收藏暫時放爸媽家。」今年將正式「封盤」迎娶女友湯洛雯的馬國明接受TOPick專訪時說。
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