港股在期指結算日造好，周四以近全日高位收報20,309點，升116點，3日累升741點。港股業績期步入尾聲，加上歐美銀行業危機減退，恒指4月會怎走？哪些股份值得留意？繼阿里巴巴 （09988） 後，京東 （09618） 擬分拆京東產發及京東工業，並於港交所上市，事成後集團將分別持有京東工業及京東產業50%以上股權，京東美市（JD.US）較本港收市高7%，分柝消息如何帶動京東後市走勢？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》陪你拆解大市焦點。
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港股在期指結算日造好，周四以近全日高位收報20,309點，升116點，3日累升741點。港股業績期步入尾聲，加上歐美銀行業危機減退，恒指4月會怎走？哪些股份值得留意？繼阿里巴巴 （09988） 後，京東 （09618） 擬分拆京東產發及京東工業，並於港交所上市，事成後集團將分別持有京東工業及京東產業50%以上股權，京東美市（JD.US）較本港收市高7%，分柝消息如何帶動京東後市走勢？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》陪你拆解大市焦點。
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【ET開市直擊】港股4月選股策略 京東擬分柝可留意？
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