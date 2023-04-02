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【理財最前線】唔想信用卡被盜用？教你善用暫時鎖卡功能

近來有許多信用卡被盜用的個案。如果你經常出現貪迎新優惠，開開埋埋這麼多張卡，不想被人偷用，該如何自保？《理財最前線》教您善用暫時鎖卡功能，減少信用卡被盜損失!

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【理財最前線】唔想信用卡被盜用？教你善用暫時鎖卡功能

近來有許多信用卡被盜用的個案。如果你經常出現貪迎新優惠，開開埋埋這麼多張卡，不想被人偷用，該如何自保？《理財最前線》教您善用暫時鎖卡功能，減少信用卡被盜損失!

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