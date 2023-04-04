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【活得健康啲】李琳琳患3期大腸癌從容面對生死　感激愛妻號姜大衛貼心陪抗癌

當聽到醫生宣判自己患癌時，大多病患感受是頓覺晴天劈歷，仿似被宣布死刑。那想到，對當時年過60歲的李琳琳而言，卻只是雲淡風輕，仿似一副事不關己的模樣，聽到患上大腸癌三期，第一句的反應竟是「哦，終於到我了！」10多年後，74歲的李琳琳成功抗癌，回首過去，她坦言最大的心得，便是凡事要正面樂觀面對，無論是對癌魔，還是身體其他的機能衰退。
全文即看：https://topick.hket.com/article/3423250

大腸癌 手術 減肥 壓力 李琳琳 姜大衛
活得健康啲
今日 10:00
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【活得健康啲】李琳琳患3期大腸癌從容面對生死　感激愛妻號姜大衛貼心陪抗癌

當聽到醫生宣判自己患癌時，大多病患感受是頓覺晴天劈歷，仿似被宣布死刑。那想到，對當時年過60歲的李琳琳而言，卻只是雲淡風輕，仿似一副事不關己的模樣，聽到患上大腸癌三期，第一句的反應竟是「哦，終於到我了！」10多年後，74歲的李琳琳成功抗癌，回首過去，她坦言最大的心得，便是凡事要正面樂觀面對，無論是對癌魔，還是身體其他的機能衰退。
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【活得健康啲】李琳琳患3期大腸癌從容面對生死　感激愛妻號姜大衛貼心陪抗癌
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