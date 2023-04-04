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【ET投資學人】第三集：分析股票平貴的指標二：市帳率

今集除了剖析市帳率的計算方法外，亦會講解市帳率最適合分析哪類型公司？以及如何判斷股價高於或低於公司帳面價值？從而推算其股票是否抵買？

港股 抵買 股票 市帳率 行業
ET投資學人
今日 13:30
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【ET投資學人】第三集：分析股票平貴的指標二：市帳率

今集除了剖析市帳率的計算方法外，亦會講解市帳率最適合分析哪類型公司？以及如何判斷股價高於或低於公司帳面價值？從而推算其股票是否抵買？

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