據說，人類壽命平均70歲，狗卻頂多10到15歲，2者雙雙去到人生下半場，照顧者同被照顧者的身份卻逆轉，由當初初生之犢帶領雙眼患有惡疾的老年主人走遍香港每一角落，兼遊蕩他鄉。
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據說，人類壽命平均70歲，狗卻頂多10到15歲，2者雙雙去到人生下半場，照顧者同被照顧者的身份卻逆轉，由當初初生之犢帶領雙眼患有惡疾的老年主人走遍香港每一角落，兼遊蕩他鄉。
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【活得健康啲】港產導盲犬陪伴走遍世界終退休 主人不離不棄照顧終老：牠是家人
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