【ET財智Talk】油組突減產風險或增？ 富邦潘國光分析第二季股、債、滙、商品投資策略 今晚8點見

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今周現灰天鵝事件，沙特、伊朗恢復外交後油組即減產，油價挾升影響利率期貨？市場料美元或會反彈，美股或轉弱翻炒滯脹，比特幣、黃金價格回落可吸納？SVB出事前資金已流入貨幣市場基金，3月底美國迅速救市令股市反彈，美股及貨幣市場好淡爭持。經濟減速或於未來數季出現，小型滯脹將重現？《ET財智Talk》邀請富邦銀行（香港）投資策略及研究部主管潘國光，分析市場風險增加下第二季股、債、滙、商品投資策略。今晚8點見！