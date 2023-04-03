美歐銀行倒閉潮餘震不斷，市場憂慮蔓延至德國龍頭德意志銀行。於經濟前景轉差及息口未明朗下，加上習普會提出強化雙邊關係計劃，沙特阿拉伯與伊朗恢復建交，以及爭持逾年的俄烏戰局，各項國際大事如何影響股、債、滙及商品市場的投資方向？《ET財智Talk》邀請富邦銀行（香港）投資策略及研究部主管潘國光逐一拆解各項因素。今晚8點見！
×
直播中
美歐銀行倒閉潮餘震不斷，市場憂慮蔓延至德國龍頭德意志銀行。於經濟前景轉差及息口未明朗下，加上習普會提出強化雙邊關係計劃，沙特阿拉伯與伊朗恢復建交，以及爭持逾年的俄烏戰局，各項國際大事如何影響股、債、滙及商品市場的投資方向？《ET財智Talk》邀請富邦銀行（香港）投資策略及研究部主管潘國光逐一拆解各項因素。今晚8點見！
今日 17:29
×
【ET財智Talk】油組突減產風險或增？ 富邦潘國光分析第二季股、債、滙、商品投資策略 今晚8點見
3:11
今日 11:00
6:37
22:00 2023/03/31
4:34
17:18 2023/03/31
0:23
17:30 2023/03/27
3:06
11:00 2023/03/27
3:55
11:00 2023/03/20
3:59
22:00 2023/03/17
0:25
17:39 2023/03/13
2:56
11:00 2023/03/13
4:30
22:00 2023/03/10
1:19
03:00 2023/03/10
3:45
22:00 2023/03/03
4:35
11:00 2023/02/27
1:01
13:43 2023/02/24
0:24
18:05 2023/02/20
3:12
11:00 2023/02/20
3:39
22:00 2023/02/17