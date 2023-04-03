【ET財智Talk】油組突減產風險或增？ 富邦潘國光分析第二季股、債、滙、商品投資策略 今晚8點見

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美歐銀行倒閉潮餘震不斷，市場憂慮蔓延至德國龍頭德意志銀行。於經濟前景轉差及息口未明朗下，加上習普會提出強化雙邊關係計劃，沙特阿拉伯與伊朗恢復建交，以及爭持逾年的俄烏戰局，各項國際大事如何影響股、債、滙及商品市場的投資方向？《ET財智Talk》邀請富邦銀行（香港）投資策略及研究部主管潘國光逐一拆解各項因素。今晚8點見！