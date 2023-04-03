將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【ET財智Talk】油組突減產風險或增？ 富邦潘國光分析第二季股、債、滙、商品投資策略 今晚8點見

美歐銀行倒閉潮餘震不斷，市場憂慮蔓延至德國龍頭德意志銀行。於經濟前景轉差及息口未明朗下，加上習普會提出強化雙邊關係計劃，沙特阿拉伯與伊朗恢復建交，以及爭持逾年的俄烏戰局，各項國際大事如何影響股、債、滙及商品市場的投資方向？《ET財智Talk》邀請富邦銀行（香港）投資策略及研究部主管潘國光逐一拆解各項因素。今晚8點見！

國際關係 商品 債券 宏觀分析 虛擬銀行 美股 貨幣政策 財政政策 外滙 投資策略
專題影片
今日 17:29
詳情
×

【ET財智Talk】油組突減產風險或增？ 富邦潘國光分析第二季股、債、滙、商品投資策略 今晚8點見

美歐銀行倒閉潮餘震不斷，市場憂慮蔓延至德國龍頭德意志銀行。於經濟前景轉差及息口未明朗下，加上習普會提出強化雙邊關係計劃，沙特阿拉伯與伊朗恢復建交，以及爭持逾年的俄烏戰局，各項國際大事如何影響股、債、滙及商品市場的投資方向？《ET財智Talk》邀請富邦銀行（香港）投資策略及研究部主管潘國光逐一拆解各項因素。今晚8點見！

播放中
0:26
【ET財智Talk】油組突減產風險或增？ 富邦潘國光分析第二季股、債、滙、商品投資策略 今晚8點見
專題影片
今日 17:29
【ET財智Talk】油組突減產風險或增？ 富邦潘國光分析第二季股、債、滙、商品投資策略 今晚8點見
3:11
【ET一周開倉】金沙中國（01928）、中石油（00857）
專題影片
今日 11:00
【ET一周開倉】金沙中國（01928）、中石油（00857）
6:37
【iM人物專訪】華人富豪人數增 家族辦公室需求越趨重要
專題影片
22:00 2023/03/31
【iM人物專訪】華人富豪人數增 家族辦公室需求越趨重要
4:34
【iM人物專訪】家族辦公室在港冒起 企業第三代分享管理心法
專題影片
17:18 2023/03/31
【iM人物專訪】家族辦公室在港冒起 企業第三代分享管理心法
0:23
【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略
專題影片
17:30 2023/03/27
【ET財智Talk】經濟循環中如何尋找機遇？ 利達黃耀宗分析債務危機下攻守兼備的投資策略
3:06
【ET一周開倉】中國銀行 （03988）、百威亞太（01876）
專題影片
11:00 2023/03/27
【ET一周開倉】中國銀行 （03988）、百威亞太（01876）
0:25
【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署 今晚8點見
專題影片
17:00 2023/03/20
【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署 今晚8點見
3:55
【ET一周開倉】中移動(00941)、中銀航空租賃(02588)
專題影片
11:00 2023/03/20
【ET一周開倉】中移動(00941)、中銀航空租賃(02588)
3:59
【iM人物專訪】矽谷銀行爆雷 美國加息周期或提早見頂？
專題影片
22:00 2023/03/17
【iM人物專訪】矽谷銀行爆雷 美國加息周期或提早見頂？
0:25
【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略
專題影片
17:39 2023/03/13
【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略
2:56
【ET一周開倉】電訊股、渣打 （2888）
專題影片
11:00 2023/03/13
【ET一周開倉】電訊股、渣打 （2888）
4:30
【iM人物專訪】2023中港復甦年 長期牛市還須兩大條件
專題影片
22:00 2023/03/10
【iM人物專訪】2023中港復甦年 長期牛市還須兩大條件
1:19
【財經熱搜】儲局主席放鷹　香港供樓息勢加？
專題影片
03:00 2023/03/10
【財經熱搜】儲局主席放鷹　香港供樓息勢加？
3:11
【ET一周開倉】友邦(01299)、中移動(00941)、中電信(00728)、聯通(00762)
專題影片
11:00 2023/03/06
【ET一周開倉】友邦(01299)、中移動(00941)、中電信(00728)、聯通(00762)
3:45
【iM人物專訪】進入互聯網股業績高峰期 瑞信歸納出4大看點
專題影片
22:00 2023/03/03
【iM人物專訪】進入互聯網股業績高峰期 瑞信歸納出4大看點
4:35
【ET一周開倉】 中銀香港 （03988）、聯想（00992）
專題影片
11:00 2023/02/27
【ET一周開倉】 中銀香港 （03988）、聯想（00992）
1:01
【消費券2023】派5000元最快4月到手 市民可轉換電子錢包嗎？
專題影片
13:43 2023/02/24
【消費券2023】派5000元最快4月到手 市民可轉換電子錢包嗎？
0:24
【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊 今晚8點見
專題影片
18:05 2023/02/20
【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊 今晚8點見
3:12
【ET一周開倉】 匯控 (00005)、中移動(00941)
專題影片
11:00 2023/02/20
【ET一周開倉】 匯控 (00005)、中移動(00941)
3:39
【iM人物專訪】集資潮影響氣氛 港股短綫阻力增
專題影片
22:00 2023/02/17
【iM人物專訪】集資潮影響氣氛 港股短綫阻力增